Atatürk'ün Mirası: Taşköprü'de İzgara Kent Sistemi Yoğun Sisle Havadan Görüntülendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, Atatürk'ün talimatıyla planlanan ızgara kent sistemi ile yoğun sis altında dronla görüntülendi. Tarihi yapının etkileyici manzarası drone ile kaydedildi.

Atatürk'ün gönderdiği mimarlar tarafından 1928 yılında Avrupa ekolü olarak bilinen "Izgara Kent Sistemi"ne göre planlanan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, yoğun sis altında dronla görüntülendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ağustos 1925'te Kastamonu gezisi kapsamında ziyaret ettiği Taşköprü ilçesinden çok etkilendi. İlçenin 1927'de çıkan büyük yangında zarar gördüğünü öğrenen Atatürk, Ankara'dan mimar ve şehir plancılarını bölgeye gönderdi.

Atatürk'ün yönlendirmesiyle 1928'de gelen mimarlar tarafından Avrupa ekolü olarak bilinen "Izgara Kent Sistemi"ne göre ilçe yeniden planlandı.

İlçede etkili olan yoğun sis, tarihi kent dokusunu farklı bir açıdan gözler önüne serdi. Dronla havadan çekilen kayıtlarda, Taşköprü'nün ızgara kent planını hala koruduğu ve bu yapının sisle bütünleşerek etkileyici manzaralar oluşturduğu görüldü.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
