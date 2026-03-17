Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'e gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya gelerek çeşitli kutlamalar gerçekleştirdi.

Mersin Tren Garı'nda başlayan programda Vali Atilla Toros, Tuğamiral Korkut Şen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muharip gazilerden oluşan temsili heyeti karşıladı.

Daha sonra aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğu katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Buradaki törende, kent protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, halk oyunları ekipleri ve Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ziyaretinin kentin tarihindeki en anlamlı dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün "Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız" çağrısını emanet olarak gördüklerini dile getiren Seçer, "Bu emanete sahip çıkmanın bilinciyle Mersin'i daha çağdaş, güçlü ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Tarsus'ta da Atatürk'ün ilçeye gelişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Tren Garı'nda tören düzenlendi.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
