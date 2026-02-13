Haberler

Atatürk'ün Malatya'ya Gelişinin 95. Yılı

Güncelleme:
Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayhan, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Anıt Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Vali Yavuz ve beraberindeki heyet, Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu'ndaki anma programına katıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
