Haberler

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Uğur Turan, Tugay Komutanı ve Belediye Başkanı çelenk sundu. Törende öğrenciler Türk bayrağı teslim ederken, program oratoryo ve müzik dinletisiyle sürdü. Tarihçi Koray Şerbetçi de Atatürk’ün Kırklareli’ne gelişini anlattı.

Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile Belediye Başkanı Derya Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Turan ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yürüdü.

Törende, öğrenciler Vali Turan'a Türk bayrağı teslim etti.

Belediye Başkanı Bulut, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli'ne geldiğini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün trenle geldiği Kırklareli'nde ilk ziyaretini Alpullu Şeker Fabrikası'na yaptığını dile getiren Bulut, Atatürk'ün daha sonra Kırklareli garında vatandaşlarla bir araya gelerek Türk Ocağı'nı ziyaret ettiğini söyledi.

Program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Ata'mız Kırklareli'nde" oratoryosu ile devam etti.

Daha sonra Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

Tarihçi yazar Koray Şerbetçi de Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişine ilişkin sunum yaptı.

Program, Atatürk temalı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar

2.5 saat ifade verdi! İşte Sadettin Saran'a yönelik suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti

Arkadaşını silahla öldürdü! Cinayeti bu sözlerle itiraf etti
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
Konyaspor galibiyeti 90+3'te kaçırdı

Tam 7 hafta sonra kazandım derken 90+3'te gelen golle yıkıldılar
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Işıkhan'ın sözleri sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali

Bakanın hamlesi sonrası asgari ücrette heyecan yaratan ek zam ihtimali
'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verince herkes aynı yorumu yaptı

'Dilek' artık bambaşka biri! Taytıyla asansörde poz verdi
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok

Fenerbahçe'de iki yıldız Beşiktaş derbisinde yok
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kentin üzerini kapladı
ABD Suriye'de askeri operasyon başlattı

ABD'den sınır komşumuzda askeri operasyon! Çok sayıda hedef vuruldu
title