Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişinin 100. Yılı Kutlandı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler sona erdi.

Arkeoloji Müzesi bahçesinde düzenlenen törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu Nutku okundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Atatürk'ten 100 yıl sonra aynı yerde konuşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Büyük taarruzdan bahseden Dallı, "26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir' emriyle düşman, nefes aldırılmadan kovalanarak İzmir'de denize dökülmüştür. Bu zafer neticesinde kahraman ecdadımız, yalnızca düşmanı değil, esareti ve ümitsizliği de tarihe gömmüş, bu toprakların sonsuza kadar vatanı olduğunu, uzanan elleri kıracağını dünyaya ilan etmiştir." dedi.

Dallı, heyecan ve gurur içinde olduklarını ifade ederek, " İki coşkuyu ve heyecanı yaşadığımız bu günde üzerimize düşen ülkemizi sürekli ileriye taşıma görevini tekrar hatırlamalı, birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla bu yolda yürümeliyiz." şeklinde konuştu.

Programa Vali Dallı'nın yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.