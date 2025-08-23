Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında protokol ve vatandaşlar yürüyüş yaptı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Can Uzun, ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti

Milli yıldızımız ilk maçında Bundesliga'ya damga vurarak tarihe geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulamasının sona ermesi ile finansal istikrar güçlenecek

Bakan Şimşek'ten KKM'nin sona ermesi sonrası ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.