Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı'nda toplanan protokol ve vatandaşlar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programa Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve vatandaşlar katıldı.