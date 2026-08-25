Atatürk'ün İnebolu'ya Gelişi 101. Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Atatürk'ün İnebolu'ya gelişinin 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlama programı Atatürk ve Milli Birlik Yürüyüşü ile başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan kortej, Askerlik Şubesi önünden Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

İnebolu Türk Ocağı önünde devam eden kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İnebolu Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Münire Kömürcü yaptı.

Milli Mücadele'de deniz yoluyla İstanbul'dan kaçırılan silah ve mühimmat ile Anadolu'ya geçmek isteyen vatan sevdalıları için cepheye açılan yegane kapının İnebolu olduğunu belirten Kömürcü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan, cephe hattından doğuya bakarken kurduğu o tarihi cümle hafızalarımızda çınlamaktadır, 'Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da.' İşte bu söz, İnebolu insanının vatanının kaderini omuzlarında taşıdığının en açık ilanıdır." dedi.

İnebolu Belediyesi Heyamola ekibinin gösterisiyle sona eren programa, Kaymakam Necdet Uçar, Belediye Başkan Vekili Necmi Mankaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Yıldız, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA