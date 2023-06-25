Atatürk'ün Erdek ziyaretinin 85. yıl dönümü törenle kutlandı

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna ile vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Erdek ilçesine gelişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk'ün 24 Haziran 1938'de Erdek'i ziyaretinin yıl dönümündeki tören, Erdek Limanı'na bir tur teknesinin Atatürk posteri ile yanaşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmaları, o gün Atatürk'ü görenlerin anlattığı anıların okunmasıyla devam eden program, denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, CHP Erdek İlçe Başkanı Hale Tuna ile vatandaşlar katıldı.