Haberler

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı

Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümünde köy çeşmesinden ayran akıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi. Vali Mehmet Makas ve protokol üyeleri, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı, 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti ve Atatürk Müzesi'ni ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Düzce'ye gelişinin 92. yıl dönümü dolayısıyla, ayran içtiği Gümüşova ilçesi Selamlar köyünde tören düzenlendi.

Tören, Vali Mehmet Makas ve protokol üyelerinin Düzce Belediyesi Mehter Takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle başladı.

Köy meydanına kadar yürüyen Vali Makas ve katılımcılar, Atatürk'ün burada ayran içmesinin anısına 200 yıllık çeşmeden akıtılan ayrandan içti.

Mehter takımının gösteri sunduğu programda konuşan Makas, Atatürk'ün 18 Temmuz 1934'te köyü ziyaret ettiğini belirterek, "Sizlerle tekrar o günü birlikte anmaktan müthiş keyif duyuyorum. Hakikaten güzel bir karşılama." dedi.

Konuşmaların ardından köydeki "Atatürk Müzesi" gezildi. Vali Makas, müzedeki ziyaret defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Türk dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı

Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu

10 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Mahmut Orhan iç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi! Alaçatı'da görülmemiş anlar

İç çamaşırı tezgahını sahneye çevirdi
Bağışlanan kıyafetlerden çil çil altın çıktı

Bağışlanan kıyafetlerden çil çil altın çıktı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı

20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı! Her sözü ayrı olay
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı

e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı