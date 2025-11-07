Atatürk'ün Anma Etkinlikleri AKM'de Gerçekleşecek

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yılında, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen etkinliklerle yad edilecek.

AKM'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında "Son Veda-Beni Hatırlayınız" başlıklı Atatürk'ü anma konseri, bu akşam 20.00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek.

Orkestra, konserde besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu'nun "Son Veda" isimli eserini yorumlayacak.

Kıvanç Tepe yönetimindeki orkestraya, Volkan Akkoç yönetimindeki Sirene Filarmoni Korosu eşlik edecek.

Eserin rejisörü Şahan Gürkan'ın anlatıcı olduğu konserde, Abdulsamet Sünbül, Eda Bingöl Gürkan, Leyla Ceren Koç ve İpek İncekaş da sahnede olacak.

Sanatçılara Ercan Irmak neyiyle, Onur Altıparmak ise piyanoyla eşlik edecek.

"Atam'a Şarkılar" konserinde Aykut Yılmaz sevilen klasik eserleri yorumlayacak

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında Türk Telekom Opera Salonu fuayesinde yarın "Atam'a Şarkılar" konseri düzenlenecek.

Tenor Aykut Yılmaz, konserde Atatürk'ün doğumundan Cumhuriyet'e uzanan tarihsel süreci yansıtan ulusal ve evrensel şarkıları seslendirecek.

Sanatçıya özel orkestrasının yanı sıra koloratür mezzosoprano Simay Yılmaz ile piyanist ve mezzosoprano Senay Yılmaz da eşlik edecek.

Konserde, "Ah Bir Ataş Ver", "Çanakkale Türküsü", "Fikrimin İnce Gülü", "O Sole Mio" gibi hem halk müziği hem de Napoliten ve evrensel klasiklerden seçkin bir repertuvar, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İDOB, Atatürk'e Minnet konseri verecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Çocuk Korosu, 10 Kasım'da AKM fuayesinde "Atatürk'e Minnet" başlıklı özel bir konser verecek.

Atatürk'ün sevgi, barış ve bilime olan inancını yüreğinde taşıyan çocukların sesinden yükselecek konserde, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün ışığıyla büyüyen çocuklar, şarkılarıyla bir minnet çelengi sunacak.

Konser 10 Kasım'da 13.00'te AKM Türk Telekom Opera Salonu Fuayesi'nde izlenebilecek.

Zeybekler Konseri 12 Kasım'da

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 12 Kasım'da "Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere düzenlenen konserin sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın üstlendi.

Etkinlik, Atatürk'e duyulan derin saygı ve minneti, Ege'nin kahramanlık ve coşku dolu dansı zeybeğin etkileyici yorumuyla sahneye taşıyor.