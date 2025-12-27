Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı Keklikpınarı'nda kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan Ankara Vali Yardımcısı Bekir Yılmaz, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde halkın gösterdiği ilgi ve samimi karşılamanın, Milli Mücadele'nin en önemli dayanaklarından olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet'in doğuşuna tanıklık eden Ankara'nın üstlendiği tarihi misyonu geleceğe taşıdığını belirten Yılmaz, modern şehircilik anlayışı, gelişmiş bilim, eğitim ve sağlık altyapısı, kültür, sanat faaliyetleri ve üretim kapasitesiyle kentin dünyanın en önemli başkentleri arasında yer aldığını ifade etti.

Yılmaz, "İçinde gurur duyarak yaşadığımız, dünyanın en değerli topraklarını canları pahasına vatan yaparak bize emanet eden başta kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, ecdadımızı ve kahraman gazilerimizi sadece bugün değil, hiçbir zaman asla unutmuyor, rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." diye konuştu.

Seğmen dernekleri temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, seğmen gösterisiyle sona erdi.