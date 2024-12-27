Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıldönümü Gölbaşı'nda Kutlandı

Gölbaşı ilçesinde, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda öğrenciler ve seğmenler, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinde yapılan karşılamayı temsili olarak canlandırdı.

Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, katılımcıların fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.