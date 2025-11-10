Haberler

Atatürk'ün Anıtkabir'i Ziyaretçi Akınına Uğradı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıldönümünde Anıtkabir, devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 87'nci yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, sabah devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından halkın ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e akın etti. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğleye doğru daha da arttı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunup, dua etti. Askerlerin nöbet değişimini ilgiyle takip eden vatandaşlar, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçip, müze bölümünü de gezdi. Vatandaşlar, Anıtkabir merdivenlerinde karanfillerden oluşturulan Türk bayrağının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk'ün saygı ve özlemle anıldığı Anıtkabir, bugün saat 22.00'ye kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
