Atatürk'ü Anma Günü: 87. Yıl Dönümünde Video Yayınlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde, görüntülerinin yer aldığı videoyu 'Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde' notuyla yayınlayarak andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci vefat yıl dönümü nedeniyle video paylaşıldı. Atatürk'ün 'Ölüm, insanın değişmez kaderidir. Marifet, unutulmamaktır' sözü ve 'Rahmet, minnet ve saygıyla daima kalbimizde' notuyla paylaşılan videoda Atatürk'ün farklı görüntüleri, vatandaşlarla bir araya geldiği anları, geçmişte Anıtkabir'de yapılan anma törenlerine ait görüntüler ile TEKNOFEST'lerde gençlerin savunma sanayi ürünlerini incelerken görüntüleri yer aldı. Videoda, "Bir lider vardı, sözleri yüz yılı aşan, ışığı hiç sönmeyen, bir 10 Kasım daha aynı sessizlik, aynı hüzün, aynı minnet. Bir kaybı değil, bir mirası hatırlıyoruz. Düşünceleriyle çağının ötesine geçen bir adamı. Bir ulusa yalnızca özgürlüğü değil, kendi geleceğini kurma cesaretini veren bir yol göstericiyi. O, umudun ne demek olduğunu öğretti bu millete. En büyük eserim dediği Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Her taşı alın teriyle, her satırı cesaretle yazılmış bir hikayeyi geleceğe taşıma sorumluluğunu verdi. Atatürk; adı geçmişte değil, geleceğin tam kalbinde duran. Çünkü Atatürk, yalnızca bir tarihin değil, bir geleceğin adıdır. 10 Kasım Atatürk'ü anmak değil Atatürk'ü anlamaktır" ifadeleri yer aldı.