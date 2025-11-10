Haberler

Atatürk, Ölümünün 87. Yıldönümünde Anıldı

Atatürk, Ölümünün 87. Yıldönümünde Anıldı
Güncelleme:
Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıldönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu ve binlerce kişi saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ün anısını yaşattı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Yüzlerce kişi Dolmabahçe Sarayı'na girmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Saraya gelenler Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odaya çiçek bıraktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 87'nci yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda hayat durdu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gelenler içeri girmek için uzun sıra dışarıda bekledi. 7'den 70'e yüzlerce kişi metrelerce uzayan kuyrukta bekledi. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu odaya girenler saygı duruşunda bulunup yatağa çiçek bıraktı.

'ATATÜRK DEYİNCE GURUR HİSSEDİYORUM'

Mahir Alitaş, "Bu tabii ki de çok üzücü bir gün bizim için çok önemli bir lider olan Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, Atatürk çok büyük bir lider ve dünyanın dört bir tarafına örnek olmuş. Küllerimizden yeniden doğduk. Hepsi onun sayesinde, Atatürk deyince gurur hissediyorum. Atatürk deyince içimde bir güç hissediyorum" dedi.

'YURT DIŞINDAN GELDİK'

Gülsüm Severoğlu, "Çok duyguluyuz. Yurt dışından atam için geldik. Yiğidim aslanım orada yatıyor. Çocuklarımı atamızla büyütüyoruz. Yurt dışında doğup büyüdükleri halde başka bir şey. Ülkemizi ona borçluyuz" dedi.

'BENİ GÖRMEK DEMEK YÜZÜMÜ GÖRMEK DEMEK DEĞİLDİR'

Kıbrıs Gazisi emekli astsubay Erdem Misliyok, "Onu anlatmak çok zor, ben dünyaya gelmeden önce o beni böyle düşüneceğimi bilmiş, 'Beni görmek demek yüzümü görmek demek değildir' bunu hangimiz söyleyebiliriz? Bir kişi var oda Atatürk. Sağ avucunuza bakın eski Türkçe 18 yazar sol avucunuzda da 81 yazar eski Türkçe rakamlarla 18 81. Ne demek? 1881 Avuçlarımda yazıyor. Yaşlandım. Çok zorlanıyorum ama benim görevim gelmek. Ata'mın bir zamanlar bulunduğu yerde nefes alabilmek, onunla beraber olduğumu zannediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
