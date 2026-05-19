Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Geleceğin Avrupa şampiyonlarını, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca sporu tabana yayarak geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu mühendislerini, sporcu doktorlarını yetiştirmek istiyoruz. Sporu İstanbul'umuzun 39 ilçesine, 963 mahallesine yayarak her türlü bağımlılıkla mücadelenin en büyük önleyici tedbiri haline getirmek istiyoruz" dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan kutlama programına İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan barkovizyon gösterimi sunuldu. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay açılış konuşmasını yaptı. Program kapsamında "Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı'naö adlı oratoryo sahnelendi. Etkinlikte ayrıca İstanbul genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından hazırlanan spor ve bayrak gösterisinin de sunulduğu program, etkinliklerin ardından sona erdi.

'GELECEĞİN DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Program kapsamında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Türkiye Yüzyılı'nda ve gelecek nice yüzyıllarda; ilimle, irfanla, sanatla ve sporla yetiştireceğimiz siz gençlerin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bizler bir söz verdik. Geleceğin Avrupa şampiyonlarını, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca sporu tabana yayarak geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu mühendislerini, sporcu doktorlarını yetiştirmek istiyoruz. Sporu İstanbul'umuzun 39 ilçesine, 963 mahallesine yayarak her türlü bağımlılıkla mücadelenin en büyük önleyici tedbiri haline getirmek istiyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki sporla yetişen nesiller; kendi ayaklarının üstünde dimdik duran, her türlü problemle baş etmeyi bilen, her türlü engelin üzerine kararlılıkla aşan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu korkusuzca haykıran, saygıyı, sevgiyi ve dürüstlüğü yüreklerinde büyüterek yetişen nesiller olacaklardır. Bizler bu gayret ve çaba ile hiç durmadan, yorulmadan gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bayrak, millet, devlet ve aziz vatan her daim var olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

