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Bayat'ta oyun şenliği düzenledi

Bayat'ta oyun şenliği düzenledi
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Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen dördüncü Oyun Şenliği'nde öğrenciler yarıştı, veliler ve vatandaşlar etkinliği ilgiyle takip etti. Dereceye girenlere hediye çekleri verilirken, öğrencilere yemek ve tatlı ikram edildi.

Atatürk İlkokulu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Oyun Şenliği'nde öğrenciler çeşitli yarışmalarda mücadele etti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, farklı branşlardaki yarışmalarda yeteneklerini sergiledi. Öğrencilerin heyecanına veliler de ortak olurken, yarışmalar vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

Şenlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül olarak hediye çekleri verildi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Murat Topal
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