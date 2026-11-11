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Atatürk Havalimanı'ndaki yangın tatbikatında yükselen duman paniğe yol açtı

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Atatürk Havalimanı'ndaki yangın tatbikatında yükselen duman paniğe yol açtı Haber Videosunu İzle
Atatürk Havalimanı'ndaki yangın tatbikatında yükselen duman paniğe yol açtı
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Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın müdahalesi yapıldı. Tatbikattan haberi olmayan bazı kişiler yoğun dumanı görünce paniğe kapılıp itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Yoğun dumanı görenler paniğe kapılarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde düzenlenen yangın tatbikatında senaryo gereği yangın müdahalesi gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında yükselen yoğun duman çevrede bulunan kişilerin dikkatini çekti. Çalışmadan haberi olmayan bazı kişiler, havalimanında yangın çıktığını düşünerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tatbikat sırasında oluşan yoğun duman ve ekiplerin çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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