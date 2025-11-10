Haberler

Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Malatya’da Anıldı

Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87. ölüm yıl dönümünde Malatya'nın çeşitli ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının yanı sıra öğrenciler çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Malatya'nın ilçelerinde törenle anıldı.

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Kale ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Kale

Kale Hükümet Konağı önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Okulu konferans salonunda devam edildi.

Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği eserlerden müzikal dinletisi gerçekleştirildi.

Darende

Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, öğrenciler tarafından şiir, oratoryo ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Pütürge

İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na protokol üyeleri tarafından çelenk sunuldu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Doğanşehir

Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur ve Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram tarafından çelenk sunuldu.

Vatandaşların da katıldığı ve öğrencilerin bayraklarla yer aldığı törende sirenlerin çalmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda, öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi ve Atatürk'ün sevdiği eserlerin seslendirildiği müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
