Kahramanmaraş'ta sosyal medyadan Atatürk'e saygısızlık ve hakaret eden 3 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sosyal medyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlar gerçekleştiren 3 çocuk gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygısızlık içeren paylaşımlar gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli video paylaşan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Afşin ilçesi Altınelma Mahallesi'nde, 15 Ocak'ta sosyal medya platformlarından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik saygısızlık içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu içerikleri paylaştığı belirlenen suça sürüklenen 3 şüpheli çocuk yakalanmış, haklarında 5816 Sayılı 'Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Şüphelilerin, ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.