Manisa'da Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir felsefe öğretmeni, ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı. R.A, 5816 sayılı kanun kapsamında cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde derste Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan felsefe öğretmeni tutuklandı.

İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli felsefe öğretmeni R.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde, felsefe öğretmeni R.A'nın ders sırasında Atatürk'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı yönünde iddiaların bulunduğu bildirilmişti.

Söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ifadelerin alınması ve delillerin tespitine yönelik çalışmalar için ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği ve öğretmenin gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
