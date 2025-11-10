Haberler

Atatürk, Dakar'da Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87. yılında Senegal'in Dakar şehrinde düzenlenen törenle anıldı. Törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi ve Türk vatandaşları katıldı, Atatürk'ün hatırası saygıyla yad edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde törenle anıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde yapılan törene, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının yetkilileri ve Dakar'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği vermek amacıyla Dakar'da bulunan Deniz Hava Komutanlığı personelinin de katıldığı tören, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sağman, törende yaptığı konuşmada, son nefesine kadar vatanına hizmet etmiş büyük devlet insanı ve komutan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında, büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Atatürk sayesinde hiçbir devletin esaretinde olmadan yaşamanın ve çalışmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Sağman, Atatürk'ün kazandırdığı devrim ve ilkelere sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu vurguladı.

Sağman, genç meslektaşlarına da hitap ederek, "Siz genç meslektaşlarım, ülkemizden binlerce kilometre uzakta şanlı ordumuzu temsil eden siz kıymetli subaylarımız, siz sevgili vatandaşlarımız, hepiniz Cumhuriyet'imize sahip çıkıyorsunuz. Türk milletine bu büyük şeref duygusunu tattırmış olan Atatürk ve silah arkadaşları için bir ömür boyu elimizden gelen ne varsa yaparak, Ata'mızın bize bıraktığı bu cennet vatanı tüm gücümüzle müdafaa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tören, Atatürk'ün son yolculuğuna ilişkin bir video gösteriminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.