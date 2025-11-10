Atatürk, Dakar'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde törenle anıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde yapılan törene, büyükelçilik personeli, Türk kurumlarının yetkilileri ve Dakar'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği vermek amacıyla Dakar'da bulunan Deniz Hava Komutanlığı personelinin de katıldığı tören, Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Sağman, törende yaptığı konuşmada, son nefesine kadar vatanına hizmet etmiş büyük devlet insanı ve komutan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yılında, büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Atatürk sayesinde hiçbir devletin esaretinde olmadan yaşamanın ve çalışmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Sağman, Atatürk'ün kazandırdığı devrim ve ilkelere sahip çıkmanın en büyük görevleri olduğunu vurguladı.

Sağman, genç meslektaşlarına da hitap ederek, "Siz genç meslektaşlarım, ülkemizden binlerce kilometre uzakta şanlı ordumuzu temsil eden siz kıymetli subaylarımız, siz sevgili vatandaşlarımız, hepiniz Cumhuriyet'imize sahip çıkıyorsunuz. Türk milletine bu büyük şeref duygusunu tattırmış olan Atatürk ve silah arkadaşları için bir ömür boyu elimizden gelen ne varsa yaparak, Ata'mızın bize bıraktığı bu cennet vatanı tüm gücümüzle müdafaa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Tören, Atatürk'ün son yolculuğuna ilişkin bir video gösteriminin ardından sona erdi.