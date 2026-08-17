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Kuğulu Alt Geçidi'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kuğulu Alt Geçidi'nde Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı Kuğulu Alt Geçidi'nde bir Tesla otomobil, binek otomobil ve taksiye çarparak refüje vurdu. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, Tesla sürücüsü frenlerin tutmadığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Batuhan Dükel

(ANKARA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde Atatürk Bulvarı Kuğulu Alt Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Kuğulu Alt Geçidi'nde seyir halindeki Tesla marka otomobil, bir binek otomobil ile taksiye çarptıktan sonra refüje vurarak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, aralarında Tesla sürücüsünün de bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tesla sürücüsü, aracının frenlerinin tutmadığını öne sürdü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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