Haberler

Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda kuraklıkta ortaya çıkan adacıklar su altında kaldı

Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda kuraklıkta ortaya çıkan adacıklar su altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda geçen yıl kuraklık yüzünden ortaya çıkan adacıklar, bu yılki yoğun yağışlarla tamamen su altında kaldı. Samsat Belediye Başkanı, yağışların bölgeye bereket getirdiğini ve tarımda verimin arttığını belirtti.

Adıyaman'daki Atatürk Barajı'nda kış ve ilkbahar aylarında etkili olan yağışların ardından geçen yıl kuraklık yüzünden ortaya çıkan adacıklar yeniden su altında kaldı.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle Samsat ilçesinde gün yüzüne çıkan adacıklar, barajdaki su seviyesinin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte gözden kayboldu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AA muhabirine, yağışların bölgeye bereket getirdiğini söyledi.

Fırat, "Geçen yıl üzerinde durduğumuz ada bu yıl tamamen sular altında kaldı. 'Samsat' yazısının yaklaşık 6 metrelik ayakları da suyun altında. Bu durum, yağışların ve bereketli sezonun bir göstergesi." dedi.

Bu yıl tarım arazilerinde verimin arttığını ifade eden Fırat, birçok alanda sulama yapılmadan sulu tarım yapılmış gibi ürün elde edildiğini belirterek, bereketli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Samsat'ta yaşayan Muhammet Emin Erdem de barajdaki su seviyesini ilk kez bu kadar yüksek gördüğünü ifade etti.

Erdem, "Bu yıl iskele su altında kaldı. Bahçeler ve bazı tarım arazileri de yükselen sulardan etkilendi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Nehirde oltasına takıldı, gören dönüp bir daha baktı
Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var
Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

Türkiye yarın bu sınava kilitlenecek