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Atatürk, 88. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyelerinin çelenk sunduğu tören, 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene, Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İl Jandarma Komutanı??????? Tümgeneral İdris Tataroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel ile kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Gül ve protokol üyeleri, sırayla Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.

Protokol çelenklerinin konulmasının ardından baro, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Çevredeki vatandaşlar da yağışa rağmen töreni izleyerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Kaynak: AA
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