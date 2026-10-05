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Ataşehir soruşturmasında Başkan Vekili Güneş dahil 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş de bulunuyor.

Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen ve 20 Nisan'da tutuklanan şüphelilerin dijital materyallerinin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık beyanları ile rüşvet verdiği öne sürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda derinleşen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamındaki ikinci operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları ile MASAK hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu elde edilen deliller doğrultusunda, bazı belediye çalışanlarının rüşvet olarak yüksek miktarlı hediye kartları kullandıkları ve döviz cinsi para aldıkları, bazı firma sahiplerinin ise yüksek miktarlı hediye kartı ve döviz cinsi para verdikleri tespit edilmişti.

Dijital materyallerdeki incelemelerde ayrıca bazı belediye çalışanlarının Ataşehir Belediyesinde imar ve iskan işleri bulunan firma sahiplerine "çöp konteyneri" aldırmak suretiyle maddi menfaat temin ettiklerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştı.

Şüphelilerin, 20 Nisan'da tutuklanan bazı şüphelilerle iştirak halinde soruşturmaya konu suçları işledikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, belediye başkan yardımcıları Aytekin Şahin ve Ekrem Köse, eski belediye başkan yardımcıları Murat Korkmaz ve Leyla Terzi, Ataşehir Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Cihan Karakaş, belediye çalışanları Mustafa Anıl Altan ve Gülsüm Aslan ile farklı şirketlerin ortakları Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Halim Bal ve Ersin Yıldırım gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA
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