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ATAŞEHİR'deki Hastane Otoparkında Kadın Cesedi Bulundu

ATAŞEHİR'deki İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, bir otomobilin içinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.