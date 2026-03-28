Ataşehir'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 yaralı
Ataşehir'de Çamlıca bağlantı yolu üzerinde gerçekleşen 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri yaralılara müdahale etti.
ATAŞEHİR Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı