Ataşehir'de yayayı darbeden 2 şüpheliye 184 bin 965 lira ceza kesildi

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Ataşehir'de araçtan inerek bir yayayı darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliye 184 bin 965 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de Örnek Mahallesi'nde, trafikte seyir halindeki kişilerin araçlarından inerek bir yayayı darbettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün A.K. (58), araçtaki diğer kişinin ise Y.G. (17) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlıya, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 184 bin 965 lira idari ceza uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA