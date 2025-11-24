Ataşehir'de Yağmurun Ardından Gökkuşağı Görüntüleri
İstanbul Ataşehir'de etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yağmurdan sonra güneşin açmasıyla ortaya çıkan renkli görüntüler büyük ilgi gördü.
Ataşehir'de etkili olan yağmur yağışının ardından gökkuşağı oluştu. Renkli görüntüler oluşturan gökkuşağını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
İstanbul'da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Ataşehir'de de etkili olan yağışın ardından öğle saatlerinde güneş açtı. Yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu. Gökkuşağını gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel