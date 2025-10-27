Ataşehir'de Yağış Nedeniyle Hafriyat Kamyonu Kontrolden Çıktı

ATAŞEHİR'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak yan yola girdi. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D100 Karayolu Yeni Sahra mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ANK 075 plakalı hafriyat kamyonu, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan kamyon, yan yola girerek durabildi. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.