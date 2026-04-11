Haberler

Ataşehir'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü

Ataşehir'de emniyet şeridinde aracından inen sürücüye otomobil çarptı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunda emniyet şeridine çektiği aracından inen sürücü M.Y., başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ATAŞEHİR D-100 kara yolunda emniyet şeridine çektiği otomobilinden inen sürücü M.Y.'ye, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. İki araç arasında sıkışan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 33 UP 242 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y., bagajından bir şey almak için emniyet şeridine çektiği aracından indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen H.A. yönetimindeki 34 FK 7777 plakalı otomobil, M.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.Y., iki otomobilin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından M.Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
ABD’den kritik hamle: Orta Doğu’ya askeri yığınak artıyor

Müzakerelere saatler kala ABD Orta Doğu'ya yığınak yapıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

G.Saray'ın yeni patronu o! Sezon sonuna kadar formayı kaptı
İran, müzakereler başlamadan 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 şart koştu

İran 'kırmızı çizgimiz' deyip 2 müzakere şartı koştu
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İran: Hürmüz'den geçiş ücretleri riyal ile ödenecek

İran'dan Hürmüz'de devrim hazırlığı! Sadece bunu yapan geçebilecek
Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı

G.Saray'ın yeni patronu o! Sezon sonuna kadar formayı kaptı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Kayıp olarak aranıyordu: Metruk binada boğazı kesilmiş bulundu

Kayıp olarak aranıyordu; metruk binada korkunç bir şekilde bulundu