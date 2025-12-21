Haberler

Ataşehir'de kırmızı ışıkta duran sürücüyü darbeden şüpheli yakalandı

Ataşehir'de kırmızı ışıkta duran bir aracın sürücüsü, arkasındaki başka bir sürücü tarafından darbedildi. Olayın sonrası saldırgan gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR'de trafikte kırmızı ışıkta duran aracın sürücüsü, arkasından gelen başka bir sürücünün saldırısına uğradı. Olayın ardından şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün 08.50 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın sürücüsü trafikte kırmızı ışık yanması nedeniyle durdu. Bu sırada arkasından gelen O.K.(24) isimli şüpheli, aracından inerek, sürücüyü darbetti. Yapılan çalışmaların ardından trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen O.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliye, 'Taşıt yolu üzerinde duraklamak', 'Trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' suçlarından idari para cezası uygulandı.

ŞÜPHELİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli Ö.K., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title