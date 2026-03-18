Ataşehir'de İBB'ye ait atık transfer kamyonunun çarptığı skuter sürücüsü ağır yaralandı

ATAŞEHİR'de ters şeritten ilerleyen skuter sürücüsüne İBB'ye ait atık transfer kamyonu çarptı. Kazada ağır yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden ilerleyen skuter sürücüsüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait 34 MEP 990 plakalı atık transfer kamyonu çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen skuter sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, caddede araç yoğunluğu oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı