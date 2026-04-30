Ataşehir'de Park Tartışmasında Yargı Mensubu Olmadığı Halde 'Hakim/Savcı' Kartı Gösteren Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir'de bir kişinin park tartışması sırasında üzerinde "hakim/Savcı" yazılı kart gösterdiği iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık, söz konusu kişinin hakim veya savcı olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir'de bugün meydana gelen ve sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"Hakim/Savcı mesleğine mensup olmadığı tespit edilen İ.E. isimli şahsın aracını park ettiği esnada O.O.G. isimli şahıs ile tartıştığı ve tartışma sırasında Hakim/Savcı yazılı kartı gösterdiği olaya ilişkin olarak Tehdit, Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçlarından her iki şüpheli şahıs hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır."

Akın Gürlek: Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı halde 'hakim/savcı' sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez."

Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

