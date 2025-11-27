Haberler

Ataşehir'de Park Halindeki Ticari Araçta Yangın Çıktı

Güncelleme:
Ataşehir'de park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ATAŞEHİR'de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.15 sıralarında İçerenköy Mahallesi Hakkı Erdoğan Sokak'ta bulunan park halindeki hafif ticari araçta çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle aracın kaput kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. Aralıklarla patlamalarında yaşandığı yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında hafif ticari araç kullanılamaz hala geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
