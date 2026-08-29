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Ataşehir'de Kaygan Yolda Takla: 2 Yaralı

Ataşehir'de Kaygan Yolda Takla: 2 Yaralı
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Ataşehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ATAŞEHİR'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.20 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 HL 0673 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak takla atıp, ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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