Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ataşehir'de dönüş yapan hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Araç sürücüsü kaçarken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

ATAŞEHİR'de caddeden dönüş yapan hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 03: 50 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Balaban Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir hailindeki hafif ticari araç dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hafif ticari araç sürücüsü sola dönüş yaptığı sırada karşıdan gelen motosikletle çarpışması ve sürücünün yola savrulduğu görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
