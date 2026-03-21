Haberler

Ataşehir'de Metal İmalathanesinde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Ataşehir'de iki katlı metal imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan 2 katlı metal üretimi yapan iş yerinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangında dumanlar kısa sürede tüm binayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
