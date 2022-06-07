Ataşehir'de marketten 80 bin liralık sigara çaldılar - Haberler

Ataşehir'de marketten 80 bin liralık sigara çaldılar ATAŞEHİR'de markete giren hırsızlar, 80 bin lira değerinde sigara çaldı. ATAŞEHİR'de markete giren hırsızlar, 80 bin lira değerinde sigara çaldı. Marketin alarm sistemini etkisiz hale getiren 3 şüpheli, geldikleri araçla kaçtı. Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, hırsızlık yapacakları markete araçla gelen 3 şüpheli, alarmı kırarak levyeyle kapıyı açtı. Marketten yaklaşık 80 bin lira değerindeki sigara çalan şüpheliler, aynı araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı. "SİGARALARI ŞEKER KOVALARIYLA TAŞIMIŞLAR"Market Sahibi Furkan Özabay, hırsızların alarm sistemini 5 dakika içinde etkisiz hale getirdiğini belirterek "Kepenk ve sürgülü kapıyı kırıp, içerideki şeker kovalarını yere boşaltmışlar. İçerisine sigaraları doldurarak geldikleri arabaya boşaltmışlar. Yaklaşık 80 ve 100 bin TL arası sigara çalındı. Çevrede hırsızlık olayları çok arttı. Hırsızlar 8 ya da 10 kişi, iki araçla geziyor" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ferhatpaşa Mahallesi Ataşehir Güncel Haberler

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