Ataşehir'de kadına saldırana çevredekiler müdahale etti
- Güncelleme:
İsa ALMAÇAYIR / Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti.
İsa ALMAÇAYIR / Ataşehir'de kaldırımda tartıştığı kadına yumrukla saldıran kişiye çevredekiler müdahale etti. O anlar araç kamerasına yansıdı. Ataşehir'de kaldırımda yürüyen kişi, yanındaki kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından ismi öğrenilemeyen kişi kadına yumrukla saldırdı. Çevredekilerin araya girerek kadını kurtardı. O anlar bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
SALDIRI KAMERADAKameraya yansıyan görüntülerde, kadının boynunu sıkan kişinin, daha sonra yumrukla kadına saldırdığı, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel