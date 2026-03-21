Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferhatpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde metal imalatıyla ilgili faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.