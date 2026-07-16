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Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
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Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Şoförün fark etmesiyle yolcular tahliye edildi, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

ATAŞEHİR'de içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Şoför otobüsün motor bölümünden çıkan dumanları fark ederek araçtaki yolcuları tahliye etti. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında otobüste hasar meydana geldi.

Yangın saat 13.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Yedpa Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre 34 TP 3628 plakalı 10A Kadıköy Ferhatpaşa hattında sefer yapan İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Otobüs şöforü motor bölümünden çıkan dumanları farkederek, aracı durdurup yolcuları tahliye etti.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu otobüsteki yangın söndürüldü.Yanan otobüs olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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