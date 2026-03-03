Haberler

Ataşehir'de hurda yüklü kamyon dönüş yaptığı sırada devrildi

Ataşehir'de hurda yüklü kamyon dönüş yaptığı sırada devrildi
Güncelleme:
Ataşehir'de dönüş yapan hurda yüklü bir kamyon devrildi. Kazada ölü veya yaralı yok, kamyonda hasar meydana geldi.

ATAŞEHİR'de hurda yüklü kamyon kavşaktan dönüş yaptığı sırada devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonda hasar meydana geldi.

Kaza saat 13.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.İddiya göre yolda seyir halindeki hurda yüklü kamyon caddedeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada hurdaların ağır basması sonucu devrildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı. Hasar oluşan kamyon ise olay yerine gelen vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
