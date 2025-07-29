Ataşehir'de Haraç İddiasıyla İş Yerini Kurşunladılar

Ataşehir'de Haraç İddiasıyla İş Yerini Kurşunladılar
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Ataşehir'de bir iş yerini kurşunlayarak sahibinden 15 milyon lira haraç istedikleri iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Olayda şüphelilerden biri ateş açarken diğeri kaydetti. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

ATAŞEHİR'de bir iş yerini kurşunlayarak sahibinden 15 milyon lira haraç istedikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri iş yerine ateş açarken, diğeri ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İstanbul ve Van'da yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesinde 28 Haziran'da saat 02.20 sıralarında meydana geldi. İş yerinin önüne gelen iki şüpheli haraç almak istedikleri iddiasıyla kurşun yağdırdı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken iş yerinin kepenginde 9 adet kurşun izi tespit edildi. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerden birinin iş yerine doğru ateş ederken diğer şüphelinin de video çektiği görüldü. Şüphelilerden 17 yaşındaki B: B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan B: B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan Y.Ü.N.(26) ise Van'da yakalandı. Şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. İş yeri sahibi A.E.'nin ifadesinde farklı tarihlerde yurt dışı numarasından arandığını ve şüphelilerin "Sana 15 milyon lira ceza kestik" diyerek tehdit ettiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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