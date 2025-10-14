Haberler

Ataşehir'de Galeriye Kurşunlama Saldırısı

Ataşehir'de Galeriye Kurşunlama Saldırısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de motosikletli iki kişi, bir galeriyi kurşunladı. Saldırıda 2 kişi hafif yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

ATAŞEHİR'de motosikletli iki kişi, bir galeriyi kurşunladı. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan bir galerinin önüne motosikletli iki kişi geldi. Şüpheliler, galeriye ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi kırılan camların vücutlarına gelmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.