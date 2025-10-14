Ataşehir'de Galeriye Kurşunlama Saldırısı

ATAŞEHİR'de motosikletli iki kişi, bir galeriyi kurşunladı. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan bir galerinin önüne motosikletli iki kişi geldi. Şüpheliler, galeriye ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan 2 kişi kırılan camların vücutlarına gelmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.