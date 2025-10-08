Ataşehir'de Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki mutfak ve banyo armatürü üreten bir fabrikada kartonların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Tahliye edilen ve dumandan etkilenen 4 işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, kolundan yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.

Fabrikadaki yangın ekiplerce söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangın sonrası ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.