Ataşehir'de ev ve işyerlerini su bastı

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Akar Su Caddesi'nde bulunan 4 işyeri ve 2 evi yağmur nedeniyle su bastı. Kaporta boya atölyesinde sular altında kalan araçlar ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Bir market de suyla doldu. İşyeri ve ev sahipleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler dolan yağmur sularına tahliye etti. Vatandaşlar mağdur olduklarını söyledi. Öte yandan Ali Aydoğan'ın işyerinde beslediği karga ve bir kedi de su baskını sırasında boğularak öldü.

Marketi sular altına kalan Eren Murahanoğlu, "4 keredir başımıza geliyor. Yarım milyona yakın zararım var. Dolaplarım çalışmıyor dükkan su içinde. Herkes mağdur oldu, ben de mağdur oldum. Muhatap bulamıyoruz kendimize. Zararımız büyük. Evimi de aynı şekilde su bastı. Ben önce canımla mı uğraşayım malımla mı uğraşayım. Sabah kalktığımda baktım bel seviyesinde su var. Her şeyi bırakıp çıktım. Umarım en kısa sürede mağduriyetimiz giderilir." dedi.