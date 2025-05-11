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Ataşehir'de Doğalgaz Parlaması Sonucu Camdan Düşen Genç Ağır Yaralandı

Ataşehir'de Doğalgaz Parlaması Sonucu Camdan Düşen Genç Ağır Yaralandı
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Ataşehir'de bir binanın 5. katından düşen 22 yaşındaki D.E., doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek camdan dışarı attığı iddia ediliyor. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan D.E'yi hastaneye götürdü.

Ataşehir'de bir binanın 5. katından düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre D.E. (22), Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 5. katındaki dairenin camından zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen D.E, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

D.E'nin, dairenin mutfak kısmında set üstü ocağın montajını yaptığı sırada meydana gelen doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kendisini camdan dışarı attığı öne sürüldü.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
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