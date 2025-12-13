Haberler

Ataşehir'de depoda atların kesildiği iddiasına ilişkin 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Ataşehir'de bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiaları üzerine iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden biri, atları kesen kişinin kendisiyle ilgili olmadığını savunurken, diğerinin ise hayvan hırsızlığı ve diğer suçlardan sabıkası bulunduğu belirlendi.

Ataşehir'de, bir depoda atların kesildiği ve satışının yapıldığı iddiasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yenisahra Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir depoya getirilen atların kesildiği iddialarıyla ilgili çalışma başlattı.

Savcılıktan alınan arama kararıyla depoya baskın yapan ekipler, şüpheli E.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheli E.B'nin, emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin de kaldığı depoda G.G'nin 3 atı kestiğini, olayla ilgisinin bulunmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler G.G'yi de gözaltına aldı.

Emniyete getirilen şüpheli G.G'nin, hayvan hırsızlığının yanı sıra "evden ve açıktan hırsızlık" ile "kasten yaralama" suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
